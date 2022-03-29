Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Şeyma Demir ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Hasan Aydoğan'ın katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçlarını itiraf ederken, Şefik Ekici ise suçlamaları reddetti.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITMIŞLAR

Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, evlilik planları yapan genç çiftin bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

Katil zanlıları Belediye'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu...

İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.

Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de Kızılırmak'a attı.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlenirken Şefik Ekici'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan iki katil zanlısı tutuklanarak Kırşehir E Tipi cezaevine gönderildi.

Genç kızın cesedinin, montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıkarak kıyıya vurduğu belirlenirken, karnından vurulduğu için vücuduna su dolduğu ve bu yüzden cesedi ırmak dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan'ı ise arama çalışmaları ise sürüyor. Güzergahta bulunan yaklaşık 15 kilometrelik alan jandarma su altı timlerince tarandı. Henüz Hasan Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşılamadı. Bölgede suyun debisi de yaklaşık 1 metre düşürüldü.

TALİHSİZ GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Şeyma Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Acılı babası Vedat Demir ise gözyaşlarına boğuldu.

Kırşehir'de kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.

Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz! Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten bir ölü olarak bulunmuştu. Cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı öğrenildi.