Türkiye Gazetesi

Peri bacalarının içindeki görüntü görenleri şoka uğrattı. Hareketsiz bir şekilde yatan birini görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Göreme’de yaşanan olayda peri bacasının içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar edince bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

26 YAŞINDAKİ POLİS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihan B.'nin (26) olduğu tespit edildi. Cihan B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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