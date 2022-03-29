Türkiye Gazetesi

Edirne'den gelen son dakika haberine göre 4 kişilik bir aile evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan üzücü olaya ilişkin yapılan açıklamada, “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi.

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