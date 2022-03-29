Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla muhabbet eden lise 11’inci sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, kordondan iskeleye yüzeceğini öne sürerek 100 lira parasına iddiaya girdi.

DÜŞÜNMEDEN BUZ GİBİ DENİZE ATLADI

Daha sonra su sıcaklığının 5,8 derece olduğu denize atlayan Öner, bir süre sonra gözden kaybolunca çevrede bulunan 2 kişi denize atlayarak Öner’i aramaya başladı.

Öner bulunamayınca bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları geldi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Samet Umur Öner’i denizin dibinden yaklaşık 20 dakika sonra çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınan ve kalp masajı yapılarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonu oldu Kartal’da bir genç arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize girdi. Denize giren gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.