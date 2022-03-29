Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesi Yeni Halde faaliyet gösteren, hal içindeki diğer esnaf ve işletmelere müdahale edip tekel oluşturma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Suç örgütü, nakit para akışının yüksek olduğu Yeni Halde faaliyet gösteren diğer esnaf ve işletmelerin ticari standartlarına aykırı olarak tehdit ettikleri ayrıca maddi durumu iyi olmayan hemşehrileri arasından suç örgütüne eleman temin yoluna gittikleri polis tarafından tespit edilmesiyle Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova illerinde 12 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKAMETLERİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka tüfek, 2 adet Thompson She marka tam otomatik tabanca, 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 566 adet fişek, 13 adet şarjör, 2 adet sallama olarak tabir edilen kesici alet ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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