Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bir evin önünde meydana gelen olayda iddiaya göre 5 aydır kirasını vermeden evden kaçan kiracının içerisinde 1 buçuk tona yakıcı yanıcı madde bulunan varili evin önüne bırakıldı. Vanası açık olan kimyasal maddenin bütün sokağa yayılması üzerine ortaya keskin koku ortaya çıkarken park halindeki araçlarının lastiklerinin indiği yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı. Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi. İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi. Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Ukrayna'dan tedirgin eden 'kimyasal silah' açıklaması: Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz Ukrayna topraklarında beklenen ilerleyişi gösteremeyen Rus ordusunun kimyasal silahlara başvuracağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtıyor olabileceğini belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rus askerlerinin kimyasal silahtan korunmak için şimdiden antidot aldıklarını söyleyerek, "Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz çünkü tüm kırmızı çizgileri geçtiler" dedi.