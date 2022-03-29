Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan kriz sonrası Ukrayna’nın , Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınların rüzgarın etkisiyle İstanbul Boğazı’na sürüklenebileceği konusunda Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından uyarı yapılmıştı. Uyarının üzerinden çok geçmeden ilk mayın İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde görülmüş ve Sualtı Savunma Timleri (SAS) görevli ekiplerle beraber mayını etkisiz haline getirmişti.

İlk mayının ardından ikinci mayında İğneada’da görülmüş o da aynı şekilde ekipler tarafından yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirilmişti. Boğaz’da mayın paniği sürerken vatandaş balık almakta endişeleniyor.

MAYIN KRİZİ İLE TEZGAHLAR BOŞ KALDI

Karadeniz’de balık tutma yasağının getirilmesinin ardından sonrası balıkçılar ava çıkamıyor. Yasağın ardından balık tezgahları boş kaldı. Yasağın balık fiyatlarına da yukarı yönde etkisi olurken, ortalama 20 ile 25 TL arasında artış yaşandı. Sezonun sonuna gelinmesinden kaynaklı balığın az çıktığını belirten balıkçılar, mayın krizi ile beraber tezgahların boş kaldığını söyledi. Hamsinin kilosu 60 TL, istavrit 70 TL, mezgit 60 TL, levrek ve çupra ise 140 TL’den satılıyor.

Ukrayna'nın Rus gemilerine önlem olarak döşediği mayınlar boğaza doğru sürüklenince balık tezhları durumdan bir hayli etkilendi ve balık fiyatlarında artış yaşandı.

‘MAYIN SUYA DEĞİL, BALIK TEZGAHLARINA DÜŞTÜ’

Savaşın her sektörü etkilediğini ifade eden balıkçı Şafak Gün, konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

“Mayın suya değil, balık tezgahlarına düştü. Balık fiyatları oldukça yükseldi. Ramazan, av yasağının yaklaşması ve son olarak mayın krizi ile beraber tezgahlarda balık kalmadı. Mayın olayı Karadeniz’de oldu. Fakat tüm denizlerdeki balıkçılar korktukları için ava çıkamıyor, bizler de beklemekteyiz.

‘BİZİ OLDUKÇA ZORLUYOR’

İnşallah güzel haber alırız. Hamsinin kilosu 40 TL’den 60 TL, mezgitin kilosu 30 TL’den 60 TL, istavritin kilosu 50 TL’den 70 TL, levrek ve çupra ise 70 TL’den 140 TL oldu. Şu an hem satış olarak hem de kar olarak bizi oldukça zorluyor.”

Bu senenin balık konusunda verimsiz geçtiğini ifade eden Gün, “Gözümüzü seneye çevirdik. Mayın temizlenirse 20 gün daha balık satarız. Fiyatlar, mayın temizlenirse eski haline döner. Bu rakam ise 20 ile 25 TL arasında olur” diye konuştu.

Balık fiyatları için mayın tehdidi Rusya-Ukrayna savaşında denize bırakılan mayınların İstanbul Boğazı'nda görülmesi üzerine Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığı yasaklanmıştı. Bu kararın balık tezgahlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.

Balıkçıların mayın korkusu Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından Karadeniz'e döşenen mayınların İstanbul Boğazı'na kadar tetiklenebileceğinin açıklanamasının ardından balıkçılar da tedirgin oldu.

1 saat sürüklenen balıkçılar oltanın ucundakini gördü: 'Abi efsane, efsane' Antalya’da üç amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kilogramlık orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledikten sonra 2 saat süren mücadelenin ardından tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı güçlükle çeken ve bir anda karşılarında dev balık gören balıkçıların, “Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.