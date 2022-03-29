Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu’nda çıkan çatışma duyanların yüreğini ağza getirdi. Kavgaya dönen tartışmada silahlar çıkınca iki grup birbirine ateş etti. Çatışmada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sokakta 2 aile üyeleri bir araya geldi. Aileler arasında boşanma nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Her 2 aileninde silah kullandığı kavgada ateş edilmesi sonucu 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde vatandaşları uzaklaştırırken, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Hasan S., Ramazan S., Muhammet Nesim S., Abdulkadir S., İsmail S, Veysel B., Hüseyin B., Azat B., Yakup B.’ye yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tarafların silahla rastgele ateş açması sonucu mermiler bazı araçlara isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edilirken, yerde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

'UZAKTAN BİRBİRLERİNE SIKMAYA BAŞLADILAR'

Yaşanan olaya tanık olan Hicri Koçar “Başta bir silah sesi duydum. Silah sesinin yakında olduğunu duyunca geldim. Sopalarla birbirlerine bayağı girmişlerdi. Geldiğimde silah sesi 3-4 el yeniden ateş açıldı. Yerdekilere müdahil olmak istedim. Silahlar patlayınca geri çekildim. Arabanın arkasına geri çekildim o esnada yerde yatan bir tane amca vardı. Amca sopalarla darp edilmişti. O amca yere düşünce sopalarla vurulunca tekrar ayağa kalkınca silahla vuruldu. Arkasında 25- 26 yaşlarında oğlu vardı. Ona da sıkıldı, kasığından vuruldu. O da yerdeydi. O restoranın önünde yatıyordu diğeri de temizlik malzemeleri satan dükkanın önünde yatıyordu. Ortada sopalarla gene birbirlerine girdiler silah sesleri yine karşılıklı sıkmaya başlayınca bu sefer ister istemez gruplar dağılmaya uzaktan birbirlerine sıkmaya başladılar.

O esnada insanlar kaçmaya çalışırken, polisler geldi. O esnada iki polisimiz geldi. Yolda, anayolda bazı işyerlerimize kurşun geldi, bazı araçlarımıza isabet etti. Yani kalabalık bir yerde kimseye gelmemesi şans, herkese gelebilirdi. O an bende oradaydım, iyi ki de arabanın arkasına saklanmışım” dedi.

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