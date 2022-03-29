Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evren Mahallesi 412. sokak üzerinde meydana gelen olayda 112’yi arayan Orhan M. isimli şahıs sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.

“İÇERİDEN SESLER GELİYOR, DUYMUYOR MUSUNUZ?”

Kuyuların yanı yaklaşarak kulaklarını kapatan ve 'içerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz' diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü. 'Namussuzum burada var. İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Orhan M. ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.

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