Türkiye Gazetesi

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. İş insanı Orhan Turan bugün İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı. TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda, Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu da görev aldı.

Genel Kurul’da seçimlerin ardından konuşan Turan, “Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

“AB ENTEGRASYONU SÜRECİNİ TAZELEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

“Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

“YENİDEN BİZ OLABİLMEK İÇİN ÜMİDİMİZİ ASLA KAYBETMEYECEĞİZ”

Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.”

ORHAN TURAN KİMDİR?

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı. Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol alan Orhan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Turan, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Yeni dönemde başkanlığı önerilen Orhan Turan TÜSİAD’ın yeni başkanı oldu.

TÜSİAD toplantısında skandal sözler TÜSİAD'ın 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa' çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu'nun diktatör benzetmesi tepkilere neden oldu.