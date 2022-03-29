Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde kaza meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

SOL ŞERİDE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor.

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