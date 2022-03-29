Türkiye Gazetesi

Belediyedeki işine son verilen S.D., tazminat davası açtı. Davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi. Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. 40 BE 02 plakalı makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

Hacizli araçlarda büyük kurnazlık: Polis bile yapılanlara inanamıyor Antalya’da hacizli araç tuzağı ortaya çıkarıldı. Hacizli araçlarını otoparka getirerek motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu söküp, polise ‘şüpheli araç’ ihbarında bulunan araç sahipleri yakayı ele verdi. Olayın ortaya çıkmasıyla açıklamalarda bulunan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalelerde aracı değerinin altında almak için yapıldığını belirtti.

Ampute futbolcunun protez bacağına haciz geldi Trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen Celal Mert Abaco, sigortadan parasını alamayınca davalık oldu. Medikal firmasına protez bacağının ücretini ödeyemeyen Mert icralık oldu.