Türkiye Gazetesi

Hırka-i Şerif, pandemi sebebiyle iki senedir ziyarete açılmıyor. Bu sene ise açılıp açılmayacağı merak konusu. Bununla ilgili Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına Barış Samir yazılı açıklama yaptı. Samir, şunları kaydetti:

Günümüzde salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmekte. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinciyle bu sene de Hırka-i Şerif’in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19’un hayatımızdan bütün izleri silinir ve Cenab-ı Hak, ramazan ayında Hırka-i Şerif’e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak 4 asrı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ve idrak dolu bir ramazan ayı geçirmelerini dileriz.

Efendimizin hırkaları: Hırka-i Şerif, Hırka-i Saadet İstanbul’da, Peygamber Efendimizden yadigâr iki tane hırka var. Biri Kaside-i Bürde sahibi Ka’b bin Züheyr’e (radıyallahu anh) hediye edilen Hırka-i Saadet, diğeri de Veysel Karani hazretlerine yollanan Hırka-i Şerif.

Efendimizden yadigâr Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Hırka-i Şerif Camii ramazan boyunca Resûlullah Efendimizin eşyaları ile bereketlenmek isteyenleri ağırlayacak.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.