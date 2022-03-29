Türkiye Gazetesi

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı, talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Korkunç olay, Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4307 Sokak’ta meydana geldi. 3 yaşındaki Umut Duymaz sokakta oyun oynarken 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Umut Duymaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Umut’un ölüm haberiyle beraber ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Umut’un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayda kamyoneti kullanan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Minik Eymen’in öldüğü kazaya ’önlenebilirdi’ raporu İzmir’deki bir rezidansın otoparkında halası Z.A.’nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara’nın ölümüyle ilgili açılan davada, olaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken, raporda kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen’in kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı ifadelerine yer verildi.