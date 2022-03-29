Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı. Yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler gündüz saatlerinde başladı. Özellikle geceleri Dolunay çıktığında bu çekilmelerin daha fazla yaşanacağı açıklandı. Konuya ilişkin konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Deniz seviyesindeki değişiklikler gökyüzündeki gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı olarak, rüzgar etkilerine bağlı, açık hava basıncındaki etkilere bağlı olarak, depremler sonucu tsunami etkilerine bağlı olarak değişmekte." açıklamasını yaptı.

SEBEBİ MEVSİMSEL GEÇİŞLER

Bu mevsimde yaşanan deniz suyu çekilmelerinin süper gelgit olarak adlandırıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Nisan ayı başına kadar gelgitlerin sürebileceğini açıkladı. Gelgit etkilerinin güneş ve ayın konumuna göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, “Deniz seviyesindeki değişiklikler gökyüzündeki gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı olarak, rüzgar etkilerine bağlı, açık hava basıncındaki etkilere bağlı olarak, depremler sonucu tsunami etkilerine bağlı olarak değişmekte. Bu etkilerin en büyüğü gelgit etkileri. Özellikle güneşin ve ayın konumuna bağlı olarak gelgit etkilerini çeşitli coğrafyalarda görebilmekteyiz. Genel olarak günde bir defa veya iki defa bunun karışımı şeklinde konuma bağlı olarak gelgit etkisi söz konusu olmakta. Zaman zaman Ay'ın bazı durumlarında, ilk Ay ve Dolunay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu gök cisimlerinin konumlarına bağlı olarak yerküre üzerindeki farklı noktalardaki çekim kuvvetinin daha fazla olduğu noktalarda daha büyük gelgitleri görebiliyoruz. Yılın en fazla olduğu durumlara süper gel git diyoruz. Süper gelgit zamanlarında normal zamanlardan daha büyük gelgit etkileri söz konusu. Bu gün ve ay içinde değişir. Özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu, deniz kenarlarında büyük karasal alanların ortaya çıktığını örüyoruz” dedi.

"DEPREMLERLE İLGİLİ OLABİLECEĞİNE DAİR NET BİR KANIT YOK"

Halk arasında deniz suyu çekilmelerinin deprem ile bağlantı kurulmasını değerlendiren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Aynı gök cisimlerinin birbirini çektiği gibi, gelgit oluşturduğu gibi yer kabuğu üzerinde de gevşeme ve bırakma hareketleri söz konusu. Bu hareketlerden kaynaklı olarak geçmiş çağlardan beri insanlar özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında birkaç gün içerisinde deprem olacağı gibi kaygılar taşımakta. Literatürde bildiğim kadarı ile küçük çaplı depremler ile bu gelgit olayları arasında az da olsa bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma olmakla beraber büyük şiddetli depremlerle gelgit etkilerinin büyük bir bağlantı olduğuna ilişkin literatürde önemli bir bilgi bulunmadığını söyleyebilirim” dedi.

Uzmanından deprem açıklaması: Deniz suyu çekilmelerini deprem olarak yorumlamak doğru değil Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deniz çekilmesinin depremin habercisi olmadığını söyledi.

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 50 metreyi aştı Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde su çekilmesi artıyor. Çekilme bazı bölgelerde 50 metreyi aştı.