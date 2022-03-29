Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı bitti. Çorum'da aralarında husumet olan şahısların kahvehanede karşı karşıya gelmesinin ardından şahıslardan biri tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

KAVGANIN ALACAK-VERECEK MESELESİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle gelen A.T. isimli şahıs, kahvehanede oturan alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Y.Ş.'ye ateş etti. Y.Ş. ve kahvehanede bulunan S.Y. vücutlarına isabet eden isabet eden saçmalar sebebiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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