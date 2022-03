Türkiye Gazetesi

Adana’da ailesiyle tartışan genç oturdukları evi ateşe verdi. Yangında ev yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri evi yakan Can A. isimli genci gözaltına aldı.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Fazlı Metro Bulvarı’nda bulunan 15 katlı bir apartmanın 13’üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Can A. isimli genç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Can A. oturdukları evi ateşe verdi. Ev bir anda alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Evde çıkan yangında alevler aşağıdaki dairelerin de bazılarına sıçradı. İtfaiye diğer dairelerin tamamen yanmasına engel oldu. Evi yanan aile güçlükle dışarı çıktı.

Evi yakan Can A. ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

