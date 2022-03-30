Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'da gece yarısı sokakta dehşet yaşandı. 3 kişi gece yarısı bir anda hayatını kaybetti. Nalburda çalıştığı öğrenilen R.O. sokak ortasında tartıştığı komşusu A.K.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. R.O. komşusu A.Ç.K’ya ateş ettikten sonra otomobiline binerek 500 metre uzaklıktaki evine geldi ve kapıyı açan eşi G.O'yu silahla ateş ederek öldürdü.

SALONA GEÇTİ VE İNTİHAR ETTİ

Eşini ve komşusunu öldüren öfkeli koca salona geçerek intihar etti. Apartmandakilerin ve sokaktakilerin olayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de nöbetçi Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler morga kaldırıldı.

Bağcılar'da gece saatlerinde sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti.

OLAY SIRASINDA ÇOCUK UYUYORDU

R.O ve G.O. çiftinin bir çocukları olduğu, çocuğun olay sırasında evde uyuduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese giren komşuları, çocuğu muhafaza ederek dışarı çıkardı.

Eşi ve komşusunu öldürerek intihar eden R.O'nun nalburda çalıştığı, eşi G.O'nun da resim öğretmeni olduğu öğrenilirken komşusu A.Ç.K'nında Metris Cezaevi’nde gardiyan olduğu öğrenildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan R.O'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyetin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bağcılar'da 'teselli' cinayeti: 'Takma kafana' dedi öldürüldü İstanbul'da bir börekçide kahvaltı yaptığı sırada kız arkadaşından ayrılan genci teselli etmek isteyen esnaf, "Takma kafana, sana kız mı yok" dediği genç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bağcılar’da kısa mesafe tartışması: Müşteriyi kolundan tutup taksiden attı Kısa mesafe nedeniyle tartışan taksici ve kadın müşteriler arasında tartışma büyünce taksici yolun ortasında durarak yolcuları kolundan tutarak araçtan attı.

Bağcılar'da 30 dakikalık misafirlik 10 bin lirasına mal oldu Bağcılar'da oturan bir arkadaşına misafirliğe giden kişinin aracının camını kıran hırsızlar, yaklaşık 10 bin liralık elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı.