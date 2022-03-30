Türkiye Gazetesi

30 Mart Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcak havalar giderek artıyor ve bahar resmen geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Isparta, Diyarbakır, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda Soğuk havanın etkisinden çıkan Türkiye, bu defa da kavurucu sıcaklıkların etkisine girecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta ortasında başlayan sıcaklıklar artarak devam edecek. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini göreceği öğrenildi.

Dikkat, İstanbul dahil birçok bölgede 'kırmızı' alarm! Meteoroloji uzmanı gün verdi: Pencereleri kapalı tutun Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerinde yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve yağış beklenmediği vurgulanırken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul başta olmak üzere birçok iki ve bölgeyi gün vererek 'çöl tozu' konusunda uyardı, 'pencereleri kapalı tutun' dedi.