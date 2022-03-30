Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 'etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde şahısların ifadesine yönelik çalışma yapıldı.

5 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir, Erzurum illerinde ise 5 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

MSB duyurdu: 3 PKK'lı SİHA ile etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım bölgesinde yerini tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdiğin duyurdu.

