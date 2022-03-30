Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İznik ilçesinde evinin önünde bulunan otomobili 7 dakika içerisinde çalınan adam neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, traktörünü garaja sokmak için otomobili dışarı çıkaran adam, traktörü garaja park ettikten sonra otomobiline binmek için gittiğinde yerinde göremedi. Hemen komşusunun güvenlik kameralarını inceleyen adam, aracının çalındığını fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu otomobilin İznik yolu üzeri ormanlık alanda ilerlediğini tespit eden ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

KAPILARI AÇIK HALDE ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Aradan geçen bir saatin sonunda otomobil kapıları açık halde ormanlık alan içerisinde bulundu.

Aracının bulunmasına sevinen adam emniyet güçlerine teşekkür etti.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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