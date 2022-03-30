Aydın'ın Didim Hisar Mahallesi Sağtur yolu üzerinde kaza meydana geldi. Motosikletiyle seyir eden Serhat Kocamış (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Kocamış’ın cansız bedenini sabah erken saatlerde görev yapan belediye ekipleri buldu.
Kazanın bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.
Kocamış’ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Kocamış’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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