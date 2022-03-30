Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine harekete geçildi. Şüphelileri yakalamak için 23 ayrı adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, operasyonda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu genel sekreter A.B., sayman A.B., kadın sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. ve diğer 17 şüpheli gözaltına alındı.

EMEKLİLERİN KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda dernek üyesi emeklilere ait maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı, 28 boş emekli kimlik kartı, 10 kişinin kimlik fotokopisi, 143 yakacak teslimat makbuzu, geçen yıla ait kömür kesinti listesi ve borç bilgilerinin bulunduğu evrak, bin TL tutarında senet, tapu senetleri ve 32 boş senet, çok sayıda alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri öne sürüldü. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odun-kömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği iddia edildi.

EMEKLİLERİN MAAŞ KARTLARINI ALIYORLAR

Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği ileri sürüldü. Ayrıca zanlıların tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Zanlıların borç batağına girmiş emeklileri tespit edip bunlara uygun fiyatlara odun-kömür satıyor gibi gösterip aldığı kömürün ya da odunun yarı parasını verdiğini, kömürün gerçek fiyatını da emeklinin maaşından faiziyle birlikte aldığı öne sürüldü. Bundan 3 yıl öncede yine Yüreğir Emekliler Derneği'ne odun, kömür operasyonu yapılmış o dönemki başkan gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Emniyette sorgusu devam eden zanlılara "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda Son olarak 1.100 TL ödenen bayram ikramiyesi tutarının, 1.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor.