Türkiye Gazetesi

33 yaşındaki genç adam metrelerce yükseklilkten aşağı düştü, kanlar içinde yatan genci vatandaşlar buldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Donanma mahallesinde Y.I, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yüksek bir yerden düşerek beton zemine çakıldı. Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gencin hayatını kaybetiğini tespit etti.

NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz'ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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