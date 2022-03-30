Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi Şelale Yolu 10. Sokak'ta bir dairede yalnız yaşayan Mustafa Güneytepe’nin sabah işe gitmemesi ve telefonlara bakmaması üzerine aynı binada oturan ağabeyini arayan iş arkadaşları durumu bildirdi. Ağabey, çalmasına rağmen açılmayınca kapıyı kırıp içeri girdiğinde kardeşini odasında cansız yatarken buldu.

Ağabeyinin 112’yi araması üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneytepe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

EVDE TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Güneytepe’nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güneytepe’nin 15 yıl önce annesinin öldüğü, annesinin ölümünün ardından babasının memleketi Konya’ya taşındığı, ağabeyi ve ablasının evlenmesinin ardından evde tek başına yaşadığı öğrenildi.

Genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu Tiyatro ve dizi oyuncusu 32 yaşındaki Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Sakarya’da yaşayan genç oyuncunun evinde yapılan incelemelerde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi. Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Kırgın Çiçekler, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Kaledibi’nin ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu Nevşehir’de kendisinden dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenilen polis memuru peri bacalarının içerisinde ölü olarak bulundu.