Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Büyükesence Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, 19 işçi kusma ve baş dönmesi şikâyetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İsyan ettiren olay! Annesini hastanede darp etti Samsun'da hasta olan kocasının yanında refakatçi olarak kalan yaşlı kadın, oğlu tarafından feci şekilde darp edildi.

Hastanede hayatı karardı! Bağırsağı patladı, yürüyemez hale geldi İstanbul'da kusma şikayeti için özel bir hastaneye giden Hatice Kalaycı'ya endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. 52 yaşındaki kadının işlem sırasında bağırsağı 2 santim patladı. Yürüyemez hale gelen talihsiz kadının ailesi hukuk mücadelesi başlattı.