Türkiye Gazetesi

istanbul Sancaktepe’de, dün sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir F.Ö. çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek cesedi bulmuştu. Konteyner içerisinde kanlar içerisinde duran bebek cesedini gören F.Ö., durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlemişti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bebeği gören temizlik işçisi tanık F.Ö. ifadesinde, kendisinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığını, olay yeri adres çevresindeki cadde üzerinde temizlik yaptığı esnada çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. Bebeğin boyun kısmına dolanmış halde doğum kordonu olduğu öğrenildi.

EŞİ İSTEMEDİĞİ İÇİN GİZLEMİŞ

Çalışmalar devamında, incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tekstil işçisi olduğu öğrenilen Pervin Y.’nin dün saat: 08.00 sıralarında çöp konteynerinin yanında görüldüğü tespit edildi. Pervin Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede; eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, bu bebeğinin de eşi ile müşterek olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkartmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini söyledi.

KORKUP ÇÖPE ATMIŞ

Pervin Y. İfadesinin devamında 28 Mart günü saat: 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda bekleterek saat: 22.00 sıralarında çöp konteynerine attığını, dün sabah saatlerinde de kontrol amaçlı olay yerinde bulunduğunu söyledi.

Şüpheli Pervin Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup; Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır’da vahşet! Temizlik görevlisi çöpte buldu Diyarbakır'da temizlik görevlisi sokakta bir çöp konteynerinin içerisine atılmış yeni doğmuş kız bebeğinin cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı Avcılar’da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait ceset buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.