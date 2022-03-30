Türkiye Gazetesi

Elazığ’da merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen A.B.T ile kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B.T. bıçaklandı.

Yaralanan şahıs, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahvehanede husumetliler arası kavgada kan aktı: Yaralılar var Çorum’da kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açan şahıssın saldırısı sonucu 2 kişiyi yaralandı.

Vahşice katledilen ailenin babası açıkladı: Kimseyle kavgaları yoktu Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yakınları konuştu. Baba Cemal Ceser “Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu, hep hayvanlarıyla uğraşırdı” dedi.