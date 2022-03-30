Türkiye Gazetesi

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.

Daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma su altı arama kurtarma ile polis ekiplerinin Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki arama çalışmaları da sürüyor.

Kırşehir'de kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.

Aylar önce selde kaybolmuştu… WhatsApp'taki hareket umutları artırdı! Sinop’un Ayancık ilçesinde 7 ay önce yaşanan sel felaketinde kaybolan ve bir daha haber alınmayan 26 yaşındaki Diyarbakırlı Faruk Adak’tan aylar sonra umutlandıran bir haber geldi. Yaşanan gelişme sonrası ‘Faruk yaşıyor mu?’ sorularını akıllara getirdi.