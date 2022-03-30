Tokat'ta ikamet eden 65 yaşındaki Şerife Altun, 10'uncu katta bulunan dairesinde temizlik yapmaya başladı.
Camları silen Altun, bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yüksekten düşen kadın, beton zemine çarptı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze morga kaldırılırken mahalle sakinleri yaşananları üzgün gözlerle takip etti.
Cam silerken canından oldu! Bursa'da dördüncü kattaki evinin camlarını silen genç kadın dengesini kaybedince düşerek hayatını kaybetti.
15 yaşındaki kız cam silerken üçüncü kattan düştü Samsun'un Canik ilçesinde evlerinin camını silerken dengesini kaybeden 15 yaşındaki kız, üçüncü kat penceresinden, zeminde kurumaya bırakılmış halının üstüne düştü.