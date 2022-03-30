Türkiye Gazetesi

Çorlu'da bir parkta çimlerin üzerinde uyuduğu sanılan adamın 1 saat sonra yanına gidenler öldüğünü fark etti. Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde bulunan eski Gaziler Parkı’nda çimlerin üzerinde yatan 'Cazgır' lakaplı 57 yaşındaki Özden Çavuş çevredekiler tarafından uyuyor diye rahatsız edilmedi. Bir süre sonra yanına giden bir genç talihsiz adamı uyandırmaya çalıştı, tepki alamayınca da durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özden Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 SAAT ÖNCE SOHBET ETTİ

Öldüğünü fark eden genç, “Çimde uyuduğunu sanmıştım. Cazgır abi diye bağırdım yüksek sesle ama cevap vermedi. Oysa ki vefat etmiş. 2 saat önce çay içip sohbet etmiştik. Gayet iyi konuşuyordu” dedi.



Parkta bulunan bir vatandaş da, “Biz de 1 saattir orada uyuduğunu zannederek yanına gitmedik” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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