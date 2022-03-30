Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan kadın cinayetleri haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de yaşayan bir çiftin arasından henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından talihsiz kadın kocası tarafından sırtından bıçaklandı. Zanlı saldırının ardından çocuğunu alıp olay yerinden kaçarken, yaralı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

KANLAR İÇERİSİNDE SOKAĞA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Olay, İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P. kanlar içinde yere yığılırken, H.P. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ayşe P., sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇOCUĞU ALIP KAÇTI

Çiftin evinden zaman zaman tartışma sesleri yükseldiğini ileri süren bir vatandaş, "Bu çift 1 ay önce buraya taşınmış, hatta eşyalarını da el arabasıyla taşımışlar. Çok fazla gürültü yapıyorlarmış, demek ki aralarında geçimsizlik vardı. Dediklerine göre kadını, eşi sırtından bıçaklamış, çocuğu da alıp kaçmış. Kadını bayıldı zannetmişler ancak bıçaklandığı ortaya çıktı" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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