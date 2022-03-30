Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendisine ait balıkçı teknesini benzin döküp yaktı. İlk olarak vatandaşların müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü.

ÇEVREDEKİLER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde M.S. isimli şahıs Ayvalık Belediyesine ait Balıkhane’de bağlı olan teknesine benzin döküp tutuşturdu. Olaya şahit olanlar bir yandan teknedeki yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri teknedeki yangını çok kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri M.S.’yi gözaltına aldı.

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