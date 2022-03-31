Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre ülkemizin doğu ve kuzeybayı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riski ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, bugün (Perşembe) batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 18°C
Az bulutlu, bugün (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 11°C, 28°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA 14°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 9°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 23°C
Az bulutlu
KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 19°C
Az bulutlu
DÜZCE 5°C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 21°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu
SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOZ TAŞINIMI NEDİR?
Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınmasıdır. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanların ise binlerce kilometre yol kat etmesidir. Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir.