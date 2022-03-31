Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre ülkemizin doğu ve kuzeybayı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riski ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, bugün (Perşembe) batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Az bulutlu, bugün (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 11°C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 14°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 23°C

Az bulutlu

KONYA 6°C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 19°C

Az bulutlu

DÜZCE 5°C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınmasıdır. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanların ise binlerce kilometre yol kat etmesidir. Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir.