Türkiye Gazetesi

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faiilerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı. Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

HİÇ GİTMEDİM DEDİĞİ KÖYDEN ÇIKTI

Mahkemeye çıkarılan şahs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.'nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi.

DUVARLAR CAMLAR BİLE KANA BULANMIŞ

Öte yandan evde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, evde duvarların ve camların bile kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de bir hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Duvarlarda, camlarda bile kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi.

Katliam sırasında Anıl Güler'in yüzünün defalarca kesildiği diğer kişilerinde başından vurulduğu, Anıl Güler'in olaydan önce köy kahvesinde '1 milyon liralık altın yaptırdım' diye konuştuğu iddia edilmişti.

Vahşice katledilen Anıl Güner 26 yaşındaydı...

Edirne'de katliam! 4 kişilik aile silahla vuruldu Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulundu. Olaya ilişkin valilikten açıklama geldi.