Türkiye Gazetesi

Araç satın alacaklara çeşitli önerilerde bulunan Sinan Nazerzadeh, “Biliyorsunuz, araç satın almak isteyenlerin dikkat ettiği pek çok husus bulunuyor. İç mekân, estetik görünüm, teknolojik imkanlar, rahatlık ve pek çok husus; araç satın alınması öncesinde dikkat edilen hususlar içerisinde yer alıyor. Bunların yanı sıra araçların tasarruflu olması da günümüz dünyasında çok önemli. Mercedes hem lüks hem de tasarruflu araçlar üreterek insanların taleplerini karşılaşamaya devam ediyor.” ifadelerinde bulund Araçta tasarrufun oldukça önemli olduğunu belirten Sinan Nazerzadeh, aracın kilometre başına tükettiği yakıt miktarının en önemli giderler içerisinde yer aldığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Nazerzadeh, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Az yakıt tüketen araçlar, kullanıcıların araç giderlerinden tasarruf etmesini olanaklı hale getiriyor. Bunun yanı sıra bu tür araçların satışı da çok daha kolaydır. Bu nedenle genellikle araç sahipleri az yakıt tüketen araçlara yönelim gösteriyor. Araçların yakıt tüketimi kadar tasarımında konfor ve estetiği bir araya getirmiş olması da çok önemli. Bu nedenle araç satın alacakların her bir hususa dikkat etmesi oldukça önemli.”

MERCEDES LÜKS VE TASARRUFLU ARAÇLAR ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Mercedes’in lüks ve tasarrufu araç modellerinde bir araya getirdiğini ifade eden Sinan Nazerzadeh, bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Açıklamalarını sürdüren İş İnsanı, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Lüks ve tasarruflu araçlara sahip olmak isteyenler için Mercedes, farklı araç tasarımlarında bulunuyor. Mercedes tarafından üretilen araç modellerinden en dikkat çekeni ise S 250’dir. S 250 2.1 litre dizel motora sahip. Bu nedenle birçok kişi, S 250 araç modeline yönelim gösteriyor. Araçta giderlerin azaltılması, çok daha kolay bir kullanımı mümkün kılıyor. Mercedes hem teknik açıdan başarılı hem de tasarruflu araçlar üreterek pek çok insanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Mercedes tarafından üretilen elektrikli araçlar da ilgi görmeye devam ediyor.”