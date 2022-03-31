Türkiye Gazetesi

Ramazan’a girilirken pide fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halk ekmek fabrikasında pidenin 1 liradan satılacağını duyurdu. Alınan karar ile Türkiye’nin en ucuz pide satan ilçesi Elbistan oldu. Öte yandan Gürbüz, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de üretimin yarısının ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.

UCUZ EKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

11 ayın sultanı Ramazan öncesinde, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pide fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Elbistan Belediyesi, tüm fabrikaların kapasitelerini yükseltti. Fabrikadaki çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, uzun süredir 1 liradan satılan halk ekmeğin fiyatında artışa gidilmeyeceğinin altını çizdi.

PİDE 1 TL’DEN SATILACAK

Maliyetlerin artmasına rağmen vatandaşlarını Ramazan’da mağdur etmeyeceklerini söyleyen Başkan Gürbüz, "Hijyenik ortamda üreteceğimiz Ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ EKMEĞİ

Türkiye'nin en ucuz ekmeğinin Elbistan'da olduğuna değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

"Elbistan Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10'unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan ayı boyunca pidenin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ramazan ayında farklı bir uygulamaya daha gidiyoruz. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza günlük üretimin yarısını ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bütçemizin büyük bir kısmını, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla paylaşma anlamında çeşitli projelerde kullanacağız."

Kütahya'da ramazan pidesi 10 liraya satılacak Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası, Ramazan ayı için pide fiyatlarını açıkladı. Buna göre 400 gram sade pide fiyatı 7 TL, 400 gram susamlı pide 8 TL, 400 gram yumurtalı-susamlı pide ise 10 TL'den satılacak.

Karadeniz pidesi Oscar menüsünde 94’üncü defa dağıtılacak Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Dünyaca tanınmış film yıldızları ve yapımcıların Oscar töreni sonrası katıldığı organizasyona ise bu sene ilk defa Türk yemekleri damga vuracak.

İzmir'de pidenin fiyatı açıklandı İzmir'de pidenin fiyatı belli oldu. 350 gram yumurtalı susamlı pide 6,00 TL olarak satışa sunulacak.