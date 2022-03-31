Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta 27 Eylül 2021’de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can’ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürmüştü. Sebahattin Can ardından yaşadığı apartmanın penceresinden “Eşimi öldürdüm polisi arayın” şeklinde bağırmıştı. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

“EŞİMİ ÖLDÜRDÜM POLİSİ ARAYIN”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can’in resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtildi. Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021’de Esenyurt’taki evlerinde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkarak boğarak öldürdüğü kaydedildi.

“BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK”

Soruşturmada tanık olarak dinlenen çiftin alt komşusu "Olay günü üst katta bağrışma sesleri geliyordu. Sonrasında bir sessizlik oldu. Sebahattin pencereye çıkarak 'Polis çağırın' diye bağırdı" şeklinde konuştu. Maktul Melike Can’ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında, “3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike’yi arayarak hakaret etti. Melike ‘bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek’ dedi” şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktül ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İddianamede, sanık Sebahattin Can’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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