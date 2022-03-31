Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 57.havalimanının açılışı için gittiği Tokat’ta tören sonrası çiftçiler ile bir araya geldi. Erdoğan çiftçiler ile buluşmasında üniversite mezunu Sevilay Kılıçarslan’ın (25) çilek yetiştiriciliği yaptığını öğrenmesinin ardından esprili olarak “Beni ortaklığa kabul eder misin” şeklinde soru sordu. Genç kadının köy hayatı dikkat çekerken azmi ile çiftçilere örnek oldu.

BABASI İLE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİNE BAŞLADI

Tokat merkeze bağlı Eze Köyünde Sebahattin ile Safiye Kılıçarslan çiftinin 4 çocuğundan tek kız çocuğu olan Sevilay Kılıçarslan, Amasya Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. Tokat Valiliği tarafından başlatılan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesinden faydalanan Kılıçrslan, babası ile küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. Aynı zamanda evlerinin bahçesinde çilek üretimi yapan Kılıçarslan, genç çiftçilere örnek oluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTAKLIK TEKLİF ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu değerlendiren Kılıçaarslan, “Cumhurbaşkanımıza çilek üretimi ve küçükbaş hayvancılığı yaptığımı söyledim. Çilek üretiminde esprili şekilde bana ortaklık teklif etti. Ve ben bundan çok onur duydum. Çilek üretimi başladığında Tokat'tan Cumhurbaşkanımıza çilek göndereceğim” dedi.

VETERİNERLİK MEZUNU

Veteriner teknikerliği bölümü mezunu olduğunu ifade eden Kılıçarslan, “Şu anda küçükbaş hayvancılığı yapıyorum. Babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Çilek üretimini tek başıma yapıyorum. İnşallah ileride mesleğimi icra etmek istiyorum. Veteriner hekim olmayı düşünüyorum. Benim gibi köyde yaşayan genç çiftçi olan herkese projelerden yararlanıp köyde çiftçilikle uğraşmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Un var, yağ var, şeker var... Tarımda sıkıntı yok! Savaş, pandemiden ağır yaralı çıkan dünyayı yeni bir cenderenin içine soktu. Tahılda ithalata bağımlı ülkeler zorda. Özellikle Afrika ve Orta Doğu, risk altında. Gıda savaşları kapıda. Türkiye'nin tarımda kendine yeter bir ülke olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Üretimi artırmalıyız. Dünyaya gıda ve tarım yön verecek. Doğru stratejiyle ön plana çıkarız” diyor.