Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da düğün konvoyundaki araçta bulunan kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Mart'ta merkez Bağlar ilçesinde para isteme bahanesiyle düğün konvoyunun önü kesilerek, araçlardan birinde bulunan D.Y'nin boynundaki 15 bin lira değerindeki altın kolye çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları bulunan suça sürüklenen çocuklar M.K, P.E. ve Ü.E. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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