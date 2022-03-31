Türkiye Gazetesi

İstanbul Beykoz'da spor eğitmenliği yapan N.Ö. (41), önceki akşam arkadaşıyla birlikte Kavacık Mahallesi'ndeki bir kafeye gitti. İkili burada sohbet ederken N.Ö'nün husumetlisi olan bir kişi silahla içeri girdi. Şahıs, masaya yaklaşarak peş peşe ateş etti.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Zanlı kaçarken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan eğitmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ö. doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganın peşine düştü. Kafede yaşanan panik anları ve silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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