Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Haydarlar köyünde Kamil Aşcıoğlu’na ait boş evde 04.00 sularında yangın çıktı. Karşı evde beslenen Kangal, havlamaya başladı, kapıyı tırmalayıp sahibi Ayhan Calayoğlu'nu uyandırdı. Dışarı çıkan Calayoğlu alevleri görünce köy halkına haber verdi, böylelikle büyük facianın önüne geçildi.

Hızla yayılan alevler yedi ev, yedi ahır, cami ve bir traktörü yuttu, 12 büyükbaş telef oldu. Köylüler, kahramanları olan köpeği gözyaşları içinde sevdi. Ağabeyinin evinin de yandığını belirten Fatih Calayoğlu "Köpeğimiz bütün herkesin hayatını kurtardı. O alevleri fark etmese belki birçok insan yanacaktı. Artık ona bütün köy çok iyi bakacak" dedi. Köy muhtarı Salim Kuruoğlu da "Köyün yarısından fazlası kül oldu. Yangın elektrik kontağından çıktı. Ramazan öncesi vatandaşlarımızın evleri yandı" ifadelerini kullandı.



Bu arada, köylülerden Alaaddin Kuruoğlu, canını hiçe sayarak yanan camiye girip Kur’ân-ı Kerimleri kurtardı. Kuruoğlu "Kapı kilitliydi. Camı kırıp içeri girdim. Kur’ânları alıp imama teslim ettim" dedi. İmam Muhammet Kamil Tekinel ise "Buraya yeni atandım. Bugün ilk günümdü. Camimiz tamamen yandı ancak yanındaki müştemilata bir şey olmamış. Allah bize burayı mescit olarak bağışladı" ifadelerini kullandı.



Bölgede inceleme yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır "Kastamonu'da en büyük korkularımızdan biri ev yangını. Yapılar ahşap olduğu için hızla yayılıyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Devletimizin bütün imkânlarıyla buradayız. Hasar tespitine başladık. İlk etapta vatandaşlarımıza nakdi ve ayni yardım vereceğiz. Sonra evleri yapacağız. Acıyı paylaşacağız, yaraları saracağız" diye konuştu.