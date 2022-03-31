Türkiye Gazetesi

Adana merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 sokakta olay meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan Ayşe O.’nun (40) evinin olduğu sokağa gelen oğlu Kemal O. (22), burada beklemeye başladı. Yanında bir kadın ile elinde bıçakla evden çıkan Ayşe O.’ya oğlu Kemal O. silahla 3 el ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçmaya başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ZANLIYI YAKALADI

Bu sırada olay yerinden geçen istirahatli özel harekat polisi zanlıyı yakaladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

"BAŞIMIZI ÖNE EĞDİ"

Yolda kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Ancak olaydan bir saat sonra kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet polisi tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının annesi için “Başımızı öne eğdi” dediği ileri sürüldü

Yine bir kadın cinayeti... Eşini sırtından bıçaklayıp öldürdü Kocaeli'de bir şahıs, tartıştığı eşini sırtından bıçaklayıp, çocuğunu aldıktan sonra ortadan kayboldu. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ters kelepçeli çifte cinayette, kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı! Kırşehir'de elleri ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş halde cesedi bulunan genç kızın iki güvenlik görevlisi tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran çifte cinayette, genç kızın erkek arkadaşının da karnından vurularak öldürüldüğü ve cesedinin ırmağa atıldığı öğrenildi.