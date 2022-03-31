Türkiye Gazetesi

Muğla’da Fethiye’deki İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye ilçesi Akarca Mahallesi’nde ikamet eden U.M.K. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alındı. Belirlenen adreste KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

15 MİLYON TL DEĞERİNDE

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altından imal edilmiş taç, bileklik, 2 adet küpe, iğne toka ile Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altından imal edilmiş 6 adet sikke ve 3 adet bakırdan imal edilmiş ibrik olmak üzere yaklaşık 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu İstanbul’da düzenlenen çeşitli operasyonlarla Bizans ve Osmanlı dönemine ait olan 344 tarihi eser ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu Yunanistan’da yaşlı bir çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu. Söz konusu eserlerin Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışıyordu, yakalandı Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 600’e yakın tarihi eseri satmayı planlayan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.