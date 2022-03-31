Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda cinayet meydana geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz’a pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu.

Vurulan Çağlar Korkmaz

Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Onur Temur

Polis ekipler cinayetle ilgili inceleme başlattı

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