Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Mevlana Mahallesi'nde bir restoranda tüp patlaması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.

Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama: 10 yaralı var Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar olduğu belirtildi. Patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.