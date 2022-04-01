Türkiye Gazetesi

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

ÇATI UÇMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbullular'ın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına, yağış olacak bölgelerde ise çamur şeklinde yağmur olacağı uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.