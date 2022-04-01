Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu’da kayıp olarak aranan F.A. (44) isimli vatandaş, Cemaliye Mahallesi’ndeki bir otelin odasında çamaşır ipiyle asılı vaziyette ölü bulundu. Ölen adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu Eyüpsultan’ta 4 gün önce kaybolan bir genç kız, Kağıthane’deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.

Kayıp olarak aranıyordu, acı haber geldi Sivas'ta bir süredir kayıp olarak aranılan zihinsel engelli vatandaş, dere yatağında ölü olrak bulundu.