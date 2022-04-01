Türkiye Gazetesi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan Yunus Karataş, evde eşi Hatice Karataş ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Yunus Karataş, eşi Hatice Karataş’ı silahla vurarak ağır yaraladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Eşinin öldüğünü sanan Karataş aynı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler Yunus Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hatice Karataş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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