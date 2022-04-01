Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti.

ŞOFÖRDEN OLMAYANLAR AŞAĞI İNSİN

Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

Yaya geçinde halk otobüsü çarpmıştı: Mahkemeden şoke eden karar Antalya’da okul çıkışı yaya geçinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eren Arıcan davasında halk otobüsü şoförünün 3 yıl 4 ay ceza alması acılı aileyi şoke etti. Baba Barış Arıcan, “3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor” dedi.